Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ş. B. idaresindeki 79 DL 007 plakalı otomobil, H.M. yönetimindeki 79 AL 199 plakalı otomobil ile Kilis-Gaziantep karayolunun 13. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü H.M. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı H.M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kilis’te Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
