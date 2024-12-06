KİLİS'te devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Karadaş yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Demirışık köyünde meydana geldi. Zeytin hasadından dönen Yusuf Karadaş'ın kontrolünü yitirdiği 79 AAN 460 plakalı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karadaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Karadaş'ın cansız bedeni Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Traktör Devrildi: Yusuf Karadaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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