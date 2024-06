Güncel

Kilis'te yapılan köy evlerinin yüzde 95'i tamamlandı

KİLİS - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kilis'te afetzedeler için TOKİ tarafından yapımına başlanan 26 kalıcı köy konutunun inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentler arasında yer alan Kilis'te depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına kalıcı konutlar inşa ediliyor. Kent genelinde toplamda bin 854 konuttan oluşan kalıcı konutların yaklaşık yüzde 95'i tamamlandı.

"Depreme tam dayanıklı ve güvenilir evler yapıyoruz"

Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü'nde yapımı devam eden köy konutlarının yüzde 95'nin bitim aşamasına geldiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Oğuzhan Irmak, " İnşaatı devam eden 26 adet köy konutlarında altyapı ve çevre düzeni çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Buranın arazisi kayalık olduğundan dolayı kırım işlemleri biraz vakit alıyor. Depremzedelerimizden sabırlı olmalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımızın uzun yıllar sağlıklı ve güvenle yaşayabilmeleri için hiç durmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşaatı devam eden köyümüz tam tepede kayalıkların üzerine kuruldu. Her evin kendine ayrı güzel manzaraları var. Havası ve doğası olarak gayet güzel. Rüzgar alan serin bir yere konumlandırılmış ve merkez ile arasında çok fazla fark var" dedi.

"Evleri en güzel şekilde teslim edeceğiz"

Yapımı devam eden 24 adet köy evinin çalışmalarında sona geldiğini belirterek çok yakında teslim edileceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Oğuzhan Irmak, " İnşaatı devam eden köy konutlarının deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Statik projeden asla şaşılmadı ve her aşaması ince bir titizlikle kontrol edildi. Evler yüksek sınıfta olan beton cinsleri ile tercih edildi. İnşaatlarda en küçük aşamadan en sonuna kadar hep kontrol edilerek adım attık. Müşavirler her evi tek tek kontrol edildi. Betonun ardından her adımda evlerimiz deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapıldı insanlarımızın köylülerimiz işleri rahat olsun bu evlerde uzun yıllar boyunca hiçbir deprem korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yaşayabilirler" diye konuştu.