Kilis\'te Zeytin Festivali Sona Erdi

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Kilis Valiliği koordinasyonunda birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen Zeytin Festivali sona erdi.

Festivalin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlar gezildi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibi ile ses sanatçısı İsmail Özkan sahne aldı.

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, sıra gecesi ekibine çiçek takdim ederek konser için Kilis'e gelen sanatçılara teşekkür etti.

Konserin ardından festival sona erdi.