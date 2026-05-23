Kilis\'te Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

23.05.2026 18:43
KİLİS'te minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 79 S 0966 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, V.K. yönetimindeki 40 DS 550 plakalı otomobil ve M.F.U. kontrolündeki 16 BOM 175 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Minibüs devrildiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. 8 yaralı, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

