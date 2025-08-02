KİLİS VALİLİĞİ'NE ZİYARET
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Kilis Valisi Tahir Şahin tarafından karşılanan heyete, valilik girişinde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Ardından Bakan Bayraktar, valilik şeref defterini imzaladı.
Son Dakika › Güncel › Kilis Valiliği'nde Bakanlar Toplandı - Son Dakika
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