Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Vali Şahin, Anadolu Ajansının Türk basınının gelişmesine büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, AA'nın doğru ve güvenilir haberler sunarak Türkiye'deki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca AA'nın dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

05.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:17
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Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Vali Şahin, kutlama mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle, milletin sesi olmak üzere kurulan Anadolu Ajansının, Türk basınının gelişmesinde büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının, bilgi birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek doğru ve güvenilir haber sunduğunu kaydeden Şahin, AA'nın, Türkiye'deki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağlamasının yanında birçok ülkede varlığını sürdürerek dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başardığını belirtti.

Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen, Milli Mücadele'mize, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Tahir Şahin, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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