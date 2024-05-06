İstanbul Edirnekapı'daki Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Edirnekapı'daki Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı

Geniş Video İzle

İstanbul Edirnekapı'da bulunan ve 6. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, 4 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle cami olarak ibadete açıldı. Kariye Camii, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğinin bir parçası olan nadide bir eser olarak önem taşıyor.

06.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Ayasofya'dan sonra kiliseden camiye çevrilen önemli eserlerden İstanbul Edirnekapı'daki Kariye Camii, 4 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle ibadete açıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde bulunan ve 6. yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, İstanbul'un fethinin ardından 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. 1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresi'ne bağlanarak müze haline getirilen Kariye, hukuki süreçlerin ardından 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu. Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

KARİYE CAMİİ İBADETE AÇILDI

Kariye Camii, bugün Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'yle ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İstanbul'a telekonferans yoluyla katıldığı açılışta, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Yavuz Güner ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da hazır bulundu.

Kariye Camii hakkında Erdoğan'a bilgi veren İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, "Kariye Camiimiz 79 yıl sonra tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden 79-80 yıl sonra daha önceden cami olarak  kullanılan mekan müzeye çevrilmişti. 1947 yılından sonra müze haline gelen bu cami, tekrar vakıflarımızın gayret ve himmetleriyle tadilattan geçirilmiş ve bugün inşallah yeniden ibadete açılarak İstanbulumuzda müminlerle buluşacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından Erdoğan'ın talimatıyla kurdele kesilerek Kariye Camii ibadete açıldı.

DEPREMLERE RAĞMEN AYAKTA KALMAYI BAŞARAN NADİDE BİR ESER

Doğu Roma döneminde saray kilisesi ve şapel olarak kullanılan Kariye, bölgedeki çok sayıda depreme rağmen ayakta kalmayı başarmış nadide eserler arasında bulunuyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğinin bir parçası olan Kariye, mimari üslubu, mekan tasarımı, boyutları, mozaik, fresk gibi bezeme öğeleri ve çeşitli dönem ekleriyle eşsiz bir tarihi belge niteliği taşıyor. Kariye Camii'nin ibadet yapılacak bölümlerindeki mozaikler tıpkı Ayasofya'daki gibi kapatılırken, turistlerin gezeceği bölümler de ayrıldı.

İstanbul Edirnekapı\'daki Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katıldığı törenle ibadete açıldı
Kaynak: ANKA

Edirnekapı, İstanbul, Cami, Sanat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Edirnekapı'daki Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
15:51 Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı Hayati tehlikesi sürüyor Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı! Hayati tehlikesi sürüyor
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 17:52:55. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Edirnekapı'daki Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement