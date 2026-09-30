Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi - Son Dakika
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Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

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Kilis'te balıkçılık yapan Serkan Aygün'ün başlattığı kampanyayla palamudun tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Kampanyanın sevincini müşterilerden daha fazla yaşayan balıkçı çalışanı Yusuf Usta ise palamudu çiğ çiğ yedi.

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün'ün başlattığı kampanyayla palamudun tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Kampanyanın sevincini müşterilerden daha fazla yaşayan balıkçı çalışanı ise palamudu çiğ çiğ yedi.

Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

DENİZLERDE PALAMUT BOLLUĞU

Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut balığı bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesi amacıyla kampanya başlattı. 

Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

TANESİNİ 100 LİRADAN SATIŞA SUNDU

Aygün, palamudun tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.

Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

YUSUF USTA BALIKLARI ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamut balığını çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" diye konuştu.

Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Öte yandan vatandaşlar, balığın çok faydalı olduğunu belirterek fiyatın uygun olması nedeniyle daha fazla balık aldıklarını ifade etti.

Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi
Kaynak: İHA
BalıkçılıkGüncelKilisSon Dakika

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