Kim Jong-un'dan Çin İlişkilerine Vurgu

11.04.2026 10:39
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA'ya göre Kim ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pyongyang'da bir araya geldi.

Görüşmede Kim, Kuzey Kore'nin "sosyalizmi temel alarak Kuzey Kore-Çin dostane ilişkilerini daha da geliştirmeye en büyük değer ve önceliği vermek" konusunda kararlı duruşu olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kim, "çok kutuplu bir dünyada" Çin'in toprak bütünlüğünü korumak için politikalarını da desteklediklerini bildirdi.

Söz konusu ziyaret, Çinli bakanın, 6,5 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Vang, en son, Kovid-19 salgını başlamadan önce, Eylül 2019'da bu ülkeyi ziyaret etmişti.

Kuzey Kore lideri geçen yıl Çin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 3 Eylül 2025'te Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kim ile poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Devlet Başkanı Şi, KİP'in şubatta yapılan Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

Çin ve Kuzey Kore, Vietnam, Laos ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

