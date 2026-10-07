Kim Jong-un, Putin'e doğum günü tebriği gönderdi ve Rusya'ya desteğini yineledi - Son Dakika
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Kim Jong-un, Putin'e doğum günü tebriği gönderdi ve Rusya'ya desteğini yineledi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, doğum günü dolayısıyla Putin'e tebrik mesajı yolladı. Kim, Rus halkının kutsal adalet savaşını kazanacağına inandığını belirterek Rusya'ya sarsılmaz desteğini yineledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Rus halkının verdiği kutsal adalet savaşının mutlaka onların zaferiyle sonuçlanacağına inandığını" ve Rusya'yı "sarsılmaz biçimde desteklediğini" bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Kim, Putin'in liderliğinde Rusya'nın "güçlü ve müreffeh bir ülke" olduğunu savunarak, "Sizinle iyi bir dostluğa sahip olmaktan ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yeni bir sayfa açmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore hükümetinin "değişmez" politikasının ve şahsi tercihinin, Rusya ile stratejik ortaklığı genişletmek olduğunu vurgulayan Kim, "Rus halkının, ülkenin egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü savunmak için verdiği kutsal adalet savaşının mutlaka onların zaferiyle sonuçlanacağına dair yüksek inancımla, size ve Rusya Federasyonu'na sarsılmaz desteğimi yineliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik ortaklık anlaşması

Kim Jong-un???????'un, Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesine yaptığı ziyaret, Pyongyang-Moskova ilişkilerinde yeni dönemin başlangıcı olmuştu.

Putin, bu ziyaretten 9 ay sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, ziyarette iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim de anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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