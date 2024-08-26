Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti - Son Dakika
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Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ürettiği yeni intihar dronunu denedi. Çeşitli tiplerde daha fazla kamikaze dronunun üretilmesi talimatını veren Kim'in test sırasında oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

26.08.2024 10:17  Güncelleme: 10:43
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hafta sonu Savunma Bilimleri Akademisi'ne bağlı Drone Enstitüsü'nü ziyaret ederek, yeni geliştirilen "intihar dronları"nın testini izledi. Devlet medyasında yer alan habere göre, dronlar önceden belirlenen rotalar boyunca uçuş yaptıktan sonra, hedefleri doğru bir şekilde tespit edip imha etti.

Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti

"ÜRETİMLERİ ARTIRIN" TALİMATI

Kim, intihar dronlarının üretiminin artırılmasını ve bu dronların taktik piyade ve özel operasyon birliklerinde, sualtı saldırı dronları, stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları olarak kullanılmasını istedi. Bu tür silahların, Ukrayna'daki savaşta ve Ortadoğu'da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti

YAPAY ZEKA İLE GELİŞİM ÇAĞRISI

Kim Jong Un, dronların daha etkili olabilmesi için yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda en az dört farklı tipte dron görüldü; bazıları küçük roket motorlarının yardımıyla fırlatıldıktan sonra pervanelerle uçuşa geçti.

Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Bilgehan Göktürk: O da kendini nimetten zannediyor ,kurufasulye gibi... 4 0 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Çay mı içiyor, kola mı 3 0 Yanıtla
  • Plare Rugre: joistickimiz kimin elinde 3 0 Yanıtla

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