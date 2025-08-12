Kim Keon Hee'ye Tutuklama Talebi - Son Dakika
Kim Keon Hee'ye Tutuklama Talebi

12.08.2025 18:57
Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanacak.

Güney Kore'de mahkeme, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma yürütülen hapishanedeki eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında tutuklama talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un eşi Kim, kendisine isnat edilen yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturuluyor.

Soruşturmayı yürüten mahkeme, Kim hakkında, "hisse senedi manipülasyonu planına karışma, seçimlere müdahale etme ve rüşvet alma suçlamalarıyla" tutuklama emri çıkardı.

Hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin ifade verdiği duruşmadan sonra gözaltı merkezine götürülen Kim, ardından tutuklanacak.

Yoon'un eşi Kim, kilise yetkililerine imtiyaz sağlama suçlamasının yanında ayrıca 2009-2012 arasında Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katıldığı suçlamasıyla da karşı karşıya.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

