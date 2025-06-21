Kimliği Unutan Öğrenciye Jandarma Yardımı

Samsun'da kimliğini evde unuttuğu için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) jandarma tarafından yetiştirilen öğrenci, ekibe teşekkür etti.

Havza Meslek Yüksekokulu'nda TYT'ye girecek Sabriye Karagüdekoğlu, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

Jandarmadan yardım isteyen Karagüdekoğlu'nu Memduhiye Mahallesi'ndeki evine götüren jandarma ekibi, daha sonra öğrenciyi sınava gireceği binaya ulaştırdı.

Sınava son anda yetişen Karagüdekoğlu, jandarma trafik ekibine teşekkür etti.

Karagüdekoğlu, "Ekip ile 5 dakika gibi bir sürede evden kimliğimi alıp geldik ve sınava yetiştim. Çok mutlu oldum. Eğer yetişemeseydim bir sene daha bekleyecektim, bu benim için zor olacaktı. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.