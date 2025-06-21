Kimlik Unutan Öğrenciye Polis Yardımı

Kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti, son dakika gelen sınava alınmadı

ADANA - Adana'da binlerce öğrenci, üniversite hayaline kavuşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek üzere sabah saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Kozan ilçesinde kimliğini unutan bir öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan öğrencilerden Zeynep Yağmurca, kimlik kartını evde unuttuğunu fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, öğrencinin yeni kimliğini İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden çıkardı. Vesikalık fotoğrafının da olmaması nedeniyle, önce bir fotoğrafçıya götürülen öğrenci, ardından trafik polisleri eşliğinde sınav merkezine yetiştirildi. Sınavın başlamasına 4 dakika kala okul kapısına ulaşan genç, büyük panik yaşasa da sınava girmeyi başardı. O anlar çevrede bulunan aileler ve görevliler tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan, sınav saati olan 10.00'ı saniyeler geçe kapıya ulaşan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı. Trafik nedeniyle geç kaldığını belirten öğrenciye, polis memurları "Keşke bize haber verseydin, seni yetiştirirdik" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Okul kapısında çocuklarını bekleyenlerden Döne Eşe ise duygu dolu anlar yaşadığını kaydetti. Eşe, " Kızım günler öncesinden hazırlandı, hiç stres yapma dedim. Hayallerin inşallah gerçek olur" dedi.