Denizli\'de kimyasal dolu kazana düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki Dursun Çığ, kimyasal dolu kazana düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki Dursun Çığ, henüz belirlenemeyen nedenle içinde kimyasal bulunan kazanın içine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çığ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çığ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.