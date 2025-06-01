Denizli'de kimyasal dolu kazana düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de kimyasal dolu kazana düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli\'de kimyasal dolu kazana düşen işçi hayatını kaybetti
01.06.2025 19:41
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 53 yaşındaki tekstil işçisi Dursun Çığ çalıştığı fabrikada kimyasal dolu kazana düştü. Çığ, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki Dursun Çığ, kimyasal dolu kazana düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 53 yaşındaki Dursun Çığ, henüz belirlenemeyen nedenle içinde kimyasal bulunan kazanın içine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çığ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çığ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de kimyasal dolu kazana düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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    Allah rahmet eylesin.Acil serviste nöbetçi olduğum bir gün harç karma makinesine düşen bir işçi gelmizti oda vefat etmişti.akcigerlerine kadar kum toprak doluydu 0 0 Yanıtla
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