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KİPTAŞ, Kadıköy Bostancı'da Gülzar Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika
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KİPTAŞ, Kadıköy Bostancı'da Gülzar Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki 5 katlı Gülzar Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirdi. İstanbul Yenileniyor projesi kapsamında riskli görülen yapıların yıkım çalışmalarını sürdüren KİPTAŞ, vatandaşların maliyetini düşürmek için Kadıköy ve Bakırköy gibi yerlerde dönüşüm yaptıklarını belirtti. Şu anda 31 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve 485 bin riskli bağımsız birime denk geldiğini ifade eden KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul'un en fazla riskli yapı stokuna sahip kent olduğunu söyledi.

KİPTAŞ, Kadıköy Bostancı\'da Gülzar Apartmanı\'nın yıkımını gerçekleştirdi
04.01.2024 - 14:07,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kadıköy Bostancı Mahallesi'ndeki 5 katlı Gülzar Apartmanı'nın yıkımını gerçekleştirdi.

KİPTAŞ, "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında riskli görülen ve hak sahipleriyle anlaşma sağlanan yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yıkımına karar verilen Bostancı Mahallesi'ndeki 51 yıllık Gülzar Apartmanı'nın bulunduğu yerde incelemeler yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, en büyük hedeflerinin İstanbul'daki tüm riskli yapılara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Tercihlerinin bütüncül dönüşüm olduğunu, ancak çok vakit kaybettikleri için uzlaşma sağlayabildikleri her noktaya hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Kurt, "O yüzden de bu dönem KİPTAŞ olarak ilk kez mahalle aralarına da girdik ve tek yapı da olsa çoklu bloklar da olsa uzlaşabildiğimiz her yerde yıkım ve yapım süreçlerini İstanbul Platformu üzerinden yürütüyoruz." dedi.

"Niye hep Kadıköy, Bakırköy?" gibi yerlerde dönüşüm yaptıkları konusunda eleştirildiklerini ifade eden Kurt, "Çünkü bu yerlerde vatandaşlara maliyet çok daha düşük çıkıyor. Mesela burada yıktığımız tek yapıda vatandaşlarımızın ortalama borçlanması 150 bin lira. Bazı vatandaşlarımızın dairesi küçülüyor. Biz vatandaşa borçlanıyoruz, bedellerini ödüyoruz. Bazı vatandaşlarımızın dairesi büyüyor. Bu vatandaşlarımıza da 12 ay sıfır vadeyle borçlanma imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Şu anda 31 binin üzerinde başvuru aldıklarını bunun da yaklaşık 485 bin riskli bağımsız birime denk geldiğini kaydeden Kurt, bu riskli bağımsız birimlerde yaşayanların sayısının 1 milyon 600 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Kurt, İstanbul'un şu anda Türkiye'nin en fazla riskli yapı stokuna sahip kenti olduğunu dile getirerek, "Maalesef İstanbul'daki konutların yaklaşık yüzde 70'i, 2000 yılı öncesi yapılmış. Yani potansiyel riskli yapılar. Biz de elimizden geldiğince bu yapılara çözüm üretmek istiyoruz. Şu anda 2 bin 98'inci bağımsız birimimizi bugün yıkacağız. Bunun üzerine daha 500-600 bağımsız birimle uzlaştık. Bunların da bir iki ay içerisinde yıkımını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sayının İstanbul ölçeğinde yeterli olmadığını belirten Kurt, kamu bankalarından bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

Kurt'un açıklamasının ardından iş makineleriyle apartmanın yıkımına başlandı. 1973'te 15 konut olarak inşa edilen apartmanın yerine hazırlanan yeni projede 21 konut olacak.

Kaynak: AA
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