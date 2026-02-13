Kırcalı Havza\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırcalı, Havza AK Parti İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Kırcalı, gönül birlikteliği yaptıkları milletle her daim bir arada olduklarını belirterek, "İnşallah Havza'nın önü çok açık. Havza OSB, bölgenin üretim ve istihdam merkezi olacak. İçerisinden geçen demir yolu ve diğer olanakları ile Karadeniz'in en büyük OSB'sine sahip Havza için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pekşen de Milletvekili Kırcalı'ya ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Kırcalı, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Havza Belediyesini de ziyaret eden Kırcalı, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu ile görüştü.

Kırcalı ve beraberindekiler, ardından esnaf odalarına zişarette bulundu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı da ziyaret ederek yeni Hükümet Konağı binasında hizmet vermeye başlayan müdürlüklerde inceleme gerçekleştiren Kırcalı, Havza OSB Müdürü Vural Tokmak'tan çalğışmaları hakkında bilgi aldı.