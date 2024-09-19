Kırçuval Otel Davasında İkinci Duruşma Yarın

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HABER: MEHMET OFLAZ

(MALATYA) - Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan tutuklu sanığın bulunmadığı Kırçuval Otel davasının ikinci duruşması yarın Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Otelde yaşamını yitiren milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Ağırbaş, "Zafer Kırçuval suçsuzdu neden tutuklandı, suçluydu neden serbest bırakıldı? Arkalarındaki siyasi gücü halen kullanmaya devam ediyorlar. Bizim çocuklarımızı oraya Malatya Büyükşehir Belediyesi yerleştirdi. Hani neredeler? Neden yargılanmıyorlar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da bulunan Kırçuval Otel saniyeler içerisinde yıkıldı. Enkaza dönen otelde TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda, "Yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul, şantiye şefi yani kaba inşaatta görev alanlar ve belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler asli kusurlu, belediye yapı kontrol birimi ise tali kusurlu olarak tespit edilmiştir" denilmişti.

AK Partili Kırçuval 3 ay tutuklu kaldı

Otelde yaşamını yitirenlerin yakınlarının şikayeti sonrasında otel sahibi ve dönemin AK Partili Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı. Kırçuval, yaklaşık 3 aylık bir tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi. 7 Haziran'da Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 11 sanığın tutuksuzluk hallerinin devamına karar verildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

"Bu otelde siyasi bağlantıları olan birileri ölseydi asla böyle olmazdı"

Kırçuval Otel'de yaşamını yitiren milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş ikinci duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Zafer Kırçuval suçsuzdu neden tutuklandı, suçluydu neden serbest bırakıldı? Bu otelde zengin ya da siyasi bağlantıları olan birileri ölseydi asla böyle olmazdı. Ben 'kader' deyip kabul edemem. Arkalarındaki siyasi gücü halen kullanmaya devam ediyorlar. Sokaktaki insan otelin ağır hasarlı olduğunu biliyor bize söylüyor. Kayıtlarda böyle bir şey çıkmıyor. Bizim çocuklarımızı oraya Malatya Büyükşehir Belediyesi yerleştirdi. Hani neredeler? Neden yargılanmıyorlar? Madem otel çok düzgün yapıldı, herkes işini muntazam yaptı, o zaman bana bu otelin 5-10 saniye içerisinde nasıl yıkıldığını açıklasınlar. Tüm sanıkların kaçma şüphesi her zaman vardır. Adaletin savunucuları hakim ve savcılara sesleniyorum; tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını, davanın 'olası kasta' dönmesini ve kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep ediyorum."