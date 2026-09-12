Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi, duruşma 20 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
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Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi, duruşma 20 Kasım'a ertelendi

Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi, duruşma 20 Kasım\'a ertelendi
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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'nin yıkılmasına ilişkin davada savcı, 11 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Yakınlarını kaybeden aileler sanıkların "olası kast" hükümlerine göre cezalandırılmasını isterken mahkeme duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'daki Kırçuval Oteli'nin yıkılması sonucu 21 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin davada savcı, 11 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Yakınlarını kaybeden aileler ise sanıkların "olası kast" hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istedi. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların dosyaya ilişkin beyan ve talepleri alındı. Savcı, otelin yapım ve teknik süreçlerinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişiler ile kamu görevlileri, otel sahibi, işletmecileri ve hissedarların durumunu ayrı ayrı ele aldı.

SAVCI 11 SANIK İÇİN TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otelin 2012 yılına kadar işletmeciliğini yapan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, daha sonra işletmeyi devralan Saffet Kırçuval, deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumluları ve fenni mesuller Serpil Yoloğlu ile Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan dönemin İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat projesi müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya sanık olarak yer alıyor.

Savcı, özellikle 2020 Elazığ depreminin ardından binanın durumuna ilişkin yapılan işlemlere dikkati çekti. Otel sahibi, işletmecileri ve hissedarların dışarıdan yapılan hasar tespitiyle yetinmemesi, yapının güvenliği konusunda uzman incelemesine başvurması gerektiğini belirten savcı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediklerini değerlendirdi.

Savcı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan 11 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

AİLELER "OLASI KAST" HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ

Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, sanıklara yöneltilen suçlamanın değiştirilerek daha ağır yaptırım öngören "olası kast" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Müşteki avukatları da bilirkişi raporlarına ilişkin itirazlarını daha önce mahkemeye sunduklarını belirterek sanıkların "olası kast" kapsamında cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerine ilişkin taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Malatya kent merkezindeki Kırçuval Oteli, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılmış; enkaz altında kalan 21 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Görkem Can Gürbüz, Tunahan Yıldız, Resul Gün ve Emincan Kocabaş da bulunuyordu.

Sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Mahkeme, Malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırçuval Oteli davasında savcı 11 sanığın tutuklanmasını istedi, duruşma 20 Kasım'a ertelendi - Son Dakika

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