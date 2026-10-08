Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ve Azerbaycan için e-ticaret platformu önerdi - Son Dakika
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Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ve Azerbaycan için e-ticaret platformu önerdi

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Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ve Azerbaycan için e-ticaret platformu önerdi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan ve Orta Asya Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı'nda birleşik e-ticaret platformu önerdi. Caparov, platformun bölgesel ürünlere erişimi kolaylaştıracağını ve güçlü lojistik altyapıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bölgede ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, e-ticaretin geliştirilmesi ve ulaşım ağlarının genişletilmesi yönünde tekliflerde bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Caparov, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde düzenlenen Azerbaycan ve Orta Asya Devlet Başkanları 8. İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda e-ticaretin geliştirilmesini stratejik bir odak alanı olarak nitelendiren Caparov, Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan'ı kapsayacak birleşik bir elektronik ticaret platformunun kurulmasını önerdi.

Söz konusu platformun işletmelerin ve tüketicilerin bölgesel ürünlere erişimini kolaylaştıracağını belirten Caparov, e-ticaretin teslimat, depolama, gümrükleme ve ürün takibi gibi güçlü bir lojistik altyapısıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Caparov, Kırgızistan Yüksek Teknoloji Parkı uzmanlarının bu projeyi hayata geçirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bölgesel ulaşım hatlarının geliştirilmesinin ekonomik entegrasyondaki rolüne değinen Caparov, süreçte temel ölçütün somut sonuçlar olması gerektiğini vurguladı.

Caparov, "Ölçütümüz, azaltılmış nakliye maliyetleri ve daha kısa transit süreleri gibi ölçülebilir sonuçlar olmalıdır. Aynı zamanda her ülkenin bölgesel ulaşım projelerine tam katılım sağlama ve bunlardan ekonomik fayda elde etme imkanına sahip olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve lojistikte ortak proje çağrısı

Sanayi alanındaki işbirliğinin önemine de dikkati çeken Caparov, hükümetlerin tarımsal işleme, hafif sanayi, yapı malzemeleri üretimi ve lojistik sektörlerinde karşılıklı fayda sağlayacak somut projeler belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Caparov, bu projelerin paydaşlarının, finansman kaynaklarının ve uygulama takvimlerinin netleştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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