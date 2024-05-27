Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye'deki Kırgız göçmenlerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika
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Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye'deki Kırgız göçmenlerin sorunlarını gündeme getirdi

Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye\'deki Kırgız göçmenlerin sorunlarını gündeme getirdi

Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye'de yaşayan Kırgız göçmenlerin sorunlarını ele almak üzere düzenlenen toplantıda konuştu. Talieva, Türkiye'de 60 bin civarında Kırgız'ın yaşadığını ve bunların yüzde 60'ından fazlasının kadınlardan oluştuğunu belirtti. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Rusya, Almanya, İngiltere, Çekya ve İtalya'dan milletvekilleri, diaspora ve göç alanında uzmanlar katıldı.

27.05.2024 15:59
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Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye'de 60 bin civarında Kırgız'ın yaşadığını ve bunların yüzde 60'ından fazlasının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Antalya Kırgız Derneği tarafından kentteki bir otelde, "Acımasız Göçmen Mücadelesinde İşçilerin Güvenli İstihdamı, İmkanların Genişletilmesi ve İşçi Haklarının Korunması" temalı "Kırgız Göçünün Kadın Yüzü" toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Rusya, Almanya, İngiltere, Çekya ve İtalya'dan milletvekilleri, diaspora ve göç alanında uzmanlar katıldı.

Milletvekili Talieva, yaptığı konuşmada, küresel olarak göçün kadın yüzünün sorunlarını çözmek için toplandıklarını, dünyada göçün önemli bir problem olduğunu söyledi.

Göçün güncel bir sorun olduğunu dile getiren Talieva, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'dan 3 parlamento milletvekili geldik. Toplantımızın konusu, 'Kırgız Göçünün Kadın Yüzü.' Türkiye'de yaşayan Kırgızların çoğunluğu kadın olduğu için yaşça 45 yaşın üzerindeler. Onların yaşadığı sorunlarını konuştuk. Türkiye'de 60 bin civarında Kırgız yaşıyor. Bunların yüzde 60'ından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar daha çok yaşlı, çocuk ve hasta bakımlarında çalışıyor. Hukuki yönden bazı zayıflıklar var. En önemli iki sorun oturma ve çalışma izni. Dostluk ve kardeşlik çerçevesinde bunları çözmeye çalışıyoruz."

Antalya Kırgız Derneği Başkanı Sherikbek Akimov ise dernek olarak Türkiye'ye entegre çalıştıklarını, her zaman Türk-Kırgız kardeşliğini yaşattıklarını vurguladı.

Dernek olarak amaçlarının Türkiye ile Kırgızistan arasında ebediyen dostluk ve kardeşliği kurmak olduğunu dile getiren Akimov, "Elimizden geldiğince milletimizi, örf adetlerimizi, tarihimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Karşılıklı birbirimizi daha çok sevelim diye. 6 ülkeden diaspora temsilcisi katıldı. Amacımız, göç yaşayan Kırgız vatandaşlarının haklarını, hukukunu en iyi şekilde devlet yetkililerine anlatıp, yaşam standartlarını istenilen seviyeye çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Toplantı, yarın oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye'deki Kırgız göçmenlerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili Kamila Talieva, Türkiye'deki Kırgız göçmenlerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika
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