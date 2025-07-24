Kırgızistan-Çin İlişkileri: 45 Milyar Dolarlık Hedef - Son Dakika
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Kırgızistan-Çin İlişkileri: 45 Milyar Dolarlık Hedef

24.07.2025 12:40
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Kırgızistan, 2030'a kadar Çin ile 45 milyar dolarlık ticaret hedefliyor. İşbirliği derinleştirilecek.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu, Kırgızistan ile Çin arasında 2030 yılına kadar 45 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini bildirdi.

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgunbek uulu, Kırgızistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi (ÇUHM) Başkanı Cao Lıci ile başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere siyasi-ekonomik ve kültürel-insani işbirliğinin mevcut durumu ele alındı.

Turgunbek uulu, buradaki konuşmasında, Kırgızistan'ın, Çin ile her alanda işbirliğine ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilgi duyduğunu, iki liderin Kırgızistan ile Çin arasında 2030 yılına kadar 45 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediğini belirtti.

Kırgızistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden 33 yıl geçtiğini ifade eden Turgunbek uulu, "Eski çağlardan beri komşuluk ilişkilerini sürdüren iki halk arasındaki işbirliğini derinleştirmemiz gerekiyor. Kırgız-Çin ilişkilerini ancak dostane ilişkileri geliştirmeye devam ederek güçlendirebiliriz." dedi.

Turgunbek uulu, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolunun inşasına ilişkin bu stratejik projenin, sadece yeni bir işbirliği düzeyi olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun da bir sembolü olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında kara gümrük sınır kapı sayısının üçe çıktığını anımsatan Turgunbek uulu, İrkeştam ve Torugart sınır kapılarının faaliyette olmasının yanı sıra Bedel adlı kontrol noktasının açılmasının ekonomik bağların derinleşmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi.

"Kırgızistan ile etkileşimimiz aktif bir şekilde gelişiyor"

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Cao, iki halkın yüzyıllara dayanan yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Kırgızistan ile etkileşimimiz aktif bir şekilde gelişiyor." diye konuştu.

Cao, Çin'ın, Kırgızistan ile ekonomi, tarım, ekoloji, enerji, dijitalleşme, madencilik ve işleme sanayileri başta olmak üzere her alanda işbirliğine ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilgi duyduğunu aktardı.

"Karşılıklı güvene dayalı ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz." şeklinde konuşan Cao, Kırgız-Çin işbirliğinde ulaştırma ve altyapı projelerine özel önem verildiğini ve bu doğrultuda başlatılan projelerin başarıyla tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Ayrıca Cao, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev ve Kırgız milletvekillerin eşliğinde, Bişkek'te geçen ekim ayında açılan Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu Şirketi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi adı.

Cao, Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cao'yu kabul etti.

Cao, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in selamlarını ileterek, "Sayın Sadır Caparov'un liderliğinde Kırgızistan'ın hızlı bir sosyo-ekonomik kalkınmaya ulaşmasına vesile olan reformlar gerçekleştiriliyor. İyi bir komşu ve çok yönlü bir ortak olarak Çin, bu başarılardan içtenlikle memnun. Sizin liderliğinizde Kırgızistan'ın yeni büyük başarılara imza atacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan-Çin İlişkileri: 45 Milyar Dolarlık Hedef - Son Dakika

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