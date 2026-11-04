Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Gürcistan Parlamentosu Başkanı'nı kabul etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov ve Papuaşvili görüşmesinde, parlamentolar arası diplomasinin güçlendirilmesinin yanı sıra ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konular ele alındı.

Caparov, Güney Kafkasya ülkeleriyle işbirliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişimini açıkça gösterdiğini belirtti.

Parlamenter işbirliğinin Kırgızistan-Gürcistan ilişkilerinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Caparov, bu kapsamda ilgili komiteler ve dostluk grupları arasındaki temasların yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Caparov, iki ülke arasındaki pratik işbirliğinin genişletilmesine de vurgu yaparak, ulaştırma, lojistik ve turizmin bu süreçte gelecek vadeden en önemli alanlar olduğunu kaydetti.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Ziyaretin, Kırgızistan ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Papuaşvili, hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası parlamenter platformlarda diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.