Kırgızistan'da 25 MW'lik Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 25 MW'lik Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali Hizmete Açıldı

Kırgızistan\'da 25 MW\'lik Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali Hizmete Açıldı

Kırgızistan'ın Talas Bölgesi'nde, yıllık ortalama 92 milyon kilovatsaat elektrik üretecek 25 MW kurulu güce sahip üç jeneratörlü Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali hizmete açıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bu projenin ülkenin enerji güvenliğini sağlayacağını ve halkın güvenini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca, santralin Talas bölgesinin 19 bin abonesinin elektrik ihtiyacını karşılayacağı ifade edildi.

22.05.2024 14:19
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Kırgızistan'ın Talas Bölgesi'nde yıllık ortalama 92 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimi yapacak 25 megavat (MW) kurulu güçteki üç jeneratörlü Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali (HES) hizmete açıldı.

Talas Bölgesi'nde, Kirov Barajı'nın alt tarafında 2021'de temeli atılan Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali'nin hizmete girmesi dolayısıyla, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve bazı kabine üyelerinin katılımıyla tören yapıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, ülkenin enerji güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali, Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana devletimizin imkanlarıyla inşa edilen ilk HES projesidir." ifadesini kullandı.

Caparov, bu projenin, sektöre ve ülke ekonomisinin gelişimine olumlu etki sağlayacağına aynı zamanda halkın ve uluslararası toplumun hükümete olan güvenini de güçlendireceğine inandığını söyledi.

Barajın yerel şirketlerce inşa edildiğini hatırlatan Caparov, "Bu hidroelektrik santralin inşaatına katılan yurttaşlarımız birçok tecrübe kazandılar ve alanlarında yüksek nitelikli uzmanlar haline geldiler. Bu, mühendislerimizin, inşaatçılarımızın ve tasarımcılarımızın böyle bir projeyi hayata geçirebilecek kapasitede olduklarını kanıtlıyor. Bu, devlet için büyük bir gururdur." diye konuştu.

Törende, yıllık ortalama 92 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimi yapacak 25 megavat kurulu güçteki üç jeneratörlü Bala-Saruu HES inşaatının yaklaşık 32 milyon dolara mal olduğu ve Talas bölgesinin 19 bin abonesinin elektrik ihtiyacını karşılayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 25 MW'lik Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da 25 MW'lik Bala-Saruu Hidroelektrik Santrali Hizmete Açıldı - Son Dakika
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