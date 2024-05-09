Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreniyle kutlandı

Kırgızistan\'da 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreniyle kutlandı

Kırgızistan'da Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği gün olan 9 Mayıs Zafer Bayramı, askeri geçit töreni ve anma törenleriyle kutlandı. Törene devlet yetkilileri, gaziler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Törenlerde İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler anıldı ve ülkenin ulusal marşı okundu. Sovyet yönetimi, savaşta 365 bin Kırgız'ı silahaltına almış ve 73 Kırgız kişi kişisel cesaret ve Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanına layık görülmüştür.

09.05.2024 10:13
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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 79. yıl dönümü Kırgızistan'da askeri geçit töreniyle kutlandı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı ve Bişkek Belediyesi, başkent Bişkek'te Zafer Meydanı'ndaki Sönmez Ateş Anıtı önünde anma töreni düzenledi. Tören programında konser verildi, Sovyet yapımı araçlar ve silahlar sergilendi.

Törene, Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Yüksek Mahkeme Başkanı Zamirbek Bazarbekov, Anayasa Mahkemesi Başkanı Emil Oskonbayev iştirak etti.

Zafer Meydanı'ndaki etkinliklere gaziler ve aileleri, gençler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti liderleri, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Sönmez Ateş Anıtı'na karanfil bırakıldı, bir dakikalık saygı duruşunun ardından ülkenin ulusal marşı okundu.

Devlet Sekreteri Kasmambetov, 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kutlama mesajını okudu.

Meclis Başkanı Şakiyev de konuşmasında, bu bayramın çok uluslu halkın vatanseverliğinin ve cesaretinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin geçişi ile resmi tören sona erdi.

Kutlamalar, konserler ve parklardaki etkinliklerle devam etti.

365 bin Kırgız silahaltına alındı

Sovyet yönetimi, Hitler Almanyası'nın 1939'da başlattığı ve 1945'te yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı için 365 bin Kırgız'ı silahaltına aldı.

Yaklaşık 100 bin Kırgız'ın can verdiği savaşta, 150 binden fazlası kahramanlık ödülü aldı, 73 Kırgız da kişisel cesaret ve Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanına layık görüldü.

Kaynak: AA

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