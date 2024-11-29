Kırgızistan'da Butik Otel Eğitimi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Butik Otel Eğitimi

Kırgızistan\'da Butik Otel Eğitimi

TİKA'nın öncülüğünde Kırgızistan'da butik otel işletmeciliği eğitimi düzenlendi.

29.11.2024 16:16
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Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde, Türkiye'den turizm ve otelcilik alanında uzman eğitmenler Recep Gedük, Mehmet Erdem ve Ömer Akkan, butik otel işletmeciliği eğitim programında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Kırgız Tur Operatörleri Birliği (KATO) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) Turizm Fakültesi işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkent Bişkek'te ve ülkenin Issık Göl Bölgesi'nde "Butik Otel İşletmeciliği Eğitim Sertifika Programı" düzenlendi.

Kırgızistan'ın otelcilik sektörüne yenilikçi bir vizyon kazandırmayı hedefleyen programda, dijital pazarlama stratejileri, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet yönetimi, hedef kitle analizi, satın alma süreçleri ve hijyen standartları gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi.

Özgün tasarım yaklaşımları, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı, servis teknikleri ve yerel kültürle bütünleşen konseptlerin önemine vurgu yapılan programda, butik otel işletmeciliğinin temel ilkeleri hakkında teorik ve pratik bilgiler sunuldu.

"TİKA olarak, Kırgızistan'ın turizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu program ile Kırgızistan'ın turizm sektörüne katkıda bulunmayı ve butik otel işletmeciliğinde fark yaratacak bir anlayış geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bodur, TİKA'nın Kırgızistan'da eğitim, sağlık, kültür, tarım ve ekonomi alanlarında binden fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini anımsatarak bu tür etkinliklerin dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.

Turizm camiasından yoğun katılımın olduğu eğitim programı, katılımcılara sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Butik Otel Eğitimi - Son Dakika

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