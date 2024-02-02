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Kırgızistan'da enerji santralinde patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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Kırgızistan'da enerji santralinde patlama: 5 yaralı

Kırgızistan\'da enerji santralinde patlama: 5 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin en az 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

02.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:49
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- Kırgızistan'da enerji santralinde patlama: 5 yaralı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saat 03.00 sıralarında Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin en az 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret ederek, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Bişkek okul ve çocuk bahçeleri uzaktan eğitime geçti.

Kaza nedeni henüz açıklanmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ortak basın toplantısı

Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmayilov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Cırgalbek Şamıraliyev olaya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmayilov, patlamada 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını belirterek, "2 işçinin vücudunun yüzde 80'inde yanıklar oluşurken, diğer işçinin yüzü ve elleri yandı. Hafif yaralanan diğer 2 kişi de ayakta tedavi edildi" dedi. Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Cırgalbek Şamıraliyev ise, kaza sonucunda Bişkek'in güney mahallelerinde yaklaşık 60 haneye ısı verilemediğini söyledi. Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev da, ısıtmanın bir hafta içinde yeniden sağlanacağını kaydetti.

Başbakan ziyaretini yarıda kesti

Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov'un da Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar toplantısı için gittiği Kazakistan'ın Almatı kentinden yurda döndüğü ve kısa süre içerisinde kazayla ilgili oluşturulan karargahın toplantısını yapacağı bildirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov olay yerine giderek kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Caparov kazanın sonuçlarının en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da enerji santralinde patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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