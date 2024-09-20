Kırgızistan'da Havacılık Yazılımı Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'da Havacılık Yazılımı Başarısı

Haritaevi, Kırgızistan'da havacılık engel yönetimi yazılımını başarıyla uyguladı.

20.09.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi.

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesinin (KGSCAA) Nisan 2024'te yayımladığı Orta Asya Bölgesel Bağlantılar Programı'nın üçüncü aşaması ihalesinin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Havacılık Bilgi Sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ kazandı.

Yaklaşık 2 ay süren projeyle, uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılması ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesi sağlandı.

Ortaya konulan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor. Yazılımın KGSCAA bünyesinde kullanılması, sistemi kullanan uzmanların katkılarıyla ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) standartlarında engel yönetimini kolaylaştırıyor, havalimanları için manuel analizlerin otomasyonunu ve hızlandırılmasını sağlıyor.

Projenin odak noktası, havalimanları çevresinde yer alan doğal veya insan yapımı engellerin izlenmesi, engellerin kritik standart yüzeylerle etkileşimlerinin analiz edilmesi ve etkin şekilde 3 boyutlu olarak yönetilmesinden oluşuyor. Çevredeki yapılaşmaların kontrollü olarak gelişmesine destek olmak da projenin bir parçası. Yazılım, havalimanının emniyetli ve etkin işletilmesini desteklemek amacıyla otoritelerin kullanımı için tasarlandı.

Oluşturulan sistemde pek çok temel fonksiyon yer alıyor. Bu fonksiyonlarla 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak haritada veya tabloda görselleştirme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Sistemde birden fazla koordinat referans sistemi kullanılabiliyor. Ayrıca KGSCAA için geliştirilen teslimatta 2 farklı API (Uygulama Programlama Arayüzleri) ile harici entegrasyonlar sağlandı.

Sistem geliştirilirken ICAO standartlarına ve lokal standartlara göre çalışmalar yapıldı. ICAO Annex 14 Volume I, ICAO PANSAIM (Doc 10066) ve ICAO EUR Doc015 başlıca uygulanan standartlar olarak öne çıktı.

Projede, Haritaevi'nin çoğunluğu yüksek lisans düzeyinde olan eğitimli 7 kişilik uzman ekibiyle 2 ay boyunca çalışıldı. Haritaevi, kısa sürede teknolojilerinin uyarlanması, teslimi ve eğitimi gibi birçok aşamayı zamanında, eksiksiz ve hatta teknik gereksinimlerin de üzerinde bir şekilde tamamladı. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesinin konuyla ilgili 10 teknik personeline 2 günlük hibrit eğitim sağlandı. Proje, Haritaevi'nin kendi yazılımı olan ObstacleAnalyze ürününün özelleştirilmiş bir versiyonu kullanıma açılarak tamamlandı.

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesinin profesyonelliği ve ilgisi, projenin başarılı sonuçlanmasına katkıda bulundu.

Bu projenin, Asya'nın genelindeki havacılık yazılımı ve teknolojileri alanındaki ilerlemeleri destekleyeceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Havacılık, Teknoloji, Yazılım, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Havacılık Yazılımı Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Havacılık Yazılımı Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement