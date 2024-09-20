Kırgızistan'da Havacılık Yazılımı Başarısı

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Havacılık Bilgi Sistemleri alanında ortaya konulan çözümlerin ihracat başarılarına Kırgızistan eklendi.

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesinin (KGSCAA) Nisan 2024'te yayımladığı Orta Asya Bölgesel Bağlantılar Programı'nın üçüncü aşaması ihalesinin Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı bölümünü, Havacılık Bilgi Sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ kazandı.

Yaklaşık 2 ay süren projeyle, uçuş emniyetinin en üst düzeye çıkarılması ve havacılık operasyonlarının daha verimli hale getirilmesi sağlandı.

Ortaya konulan yazılım, havalimanları, hava trafik kontrol birimleri ve havayolları gibi tüm paydaşlar açısından fiziksel engellerin etkin yönetilmesine imkan veriyor. Yazılımın KGSCAA bünyesinde kullanılması, sistemi kullanan uzmanların katkılarıyla ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) standartlarında engel yönetimini kolaylaştırıyor, havalimanları için manuel analizlerin otomasyonunu ve hızlandırılmasını sağlıyor.

Projenin odak noktası, havalimanları çevresinde yer alan doğal veya insan yapımı engellerin izlenmesi, engellerin kritik standart yüzeylerle etkileşimlerinin analiz edilmesi ve etkin şekilde 3 boyutlu olarak yönetilmesinden oluşuyor. Çevredeki yapılaşmaların kontrollü olarak gelişmesine destek olmak da projenin bir parçası. Yazılım, havalimanının emniyetli ve etkin işletilmesini desteklemek amacıyla otoritelerin kullanımı için tasarlandı.

Oluşturulan sistemde pek çok temel fonksiyon yer alıyor. Bu fonksiyonlarla 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak haritada veya tabloda görselleştirme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Sistemde birden fazla koordinat referans sistemi kullanılabiliyor. Ayrıca KGSCAA için geliştirilen teslimatta 2 farklı API (Uygulama Programlama Arayüzleri) ile harici entegrasyonlar sağlandı.

Sistem geliştirilirken ICAO standartlarına ve lokal standartlara göre çalışmalar yapıldı. ICAO Annex 14 Volume I, ICAO PANSAIM (Doc 10066) ve ICAO EUR Doc015 başlıca uygulanan standartlar olarak öne çıktı.

Projede, Haritaevi'nin çoğunluğu yüksek lisans düzeyinde olan eğitimli 7 kişilik uzman ekibiyle 2 ay boyunca çalışıldı. Haritaevi, kısa sürede teknolojilerinin uyarlanması, teslimi ve eğitimi gibi birçok aşamayı zamanında, eksiksiz ve hatta teknik gereksinimlerin de üzerinde bir şekilde tamamladı. Kırgız Sivil Havacılık Otoritesinin konuyla ilgili 10 teknik personeline 2 günlük hibrit eğitim sağlandı. Proje, Haritaevi'nin kendi yazılımı olan ObstacleAnalyze ürününün özelleştirilmiş bir versiyonu kullanıma açılarak tamamlandı.

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesinin profesyonelliği ve ilgisi, projenin başarılı sonuçlanmasına katkıda bulundu.

Bu projenin, Asya'nın genelindeki havacılık yazılımı ve teknolojileri alanındaki ilerlemeleri destekleyeceği belirtiliyor.