Kırgızistan'da kamyonet öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı - Son Dakika
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Kırgızistan'da kamyonet öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı. Yaralananların arasında 1 öğretmen ve 17 öğrenci bulunuyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.05.2024 00:29
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- Kırgızistan'da kamyonet öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı

BİŞKEK - Kırgızistan'da bir kamyonetin etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı. Kazada, 29 kişi yaralandı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1'i öğretmen 17'si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da kamyonet öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı - Son Dakika
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