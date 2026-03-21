Kırgızistan'da Nevruz Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan'da Nevruz Coşkusu

21.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı, kültürel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı ve bakanlar katıldı.

Kırgızistan'da baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, ülkenin tüm ana meydanlarında geleneksel ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar, Nevruz'un gelişini simgeleyen bir tiyatro oyunuyla başladı.

Çeşitli etnik grupların kültürel miraslarını sergilediği tören, folklor ekipleri, çocuk grupları ve sevilen sanatçıların performanslarıyla devam etti.

Törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkan Yardımcısı Bolot İbragimov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, büyükelçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kasımaliyev, konuşmasında Nevruz'un barış, uyum ve birlik değerlerini pekiştirdiğini belirterek, tarımsal kalkınma için 440 milyon dolar bütçe ayrıldığını ve 1 Nisan 2026 itibarıyla öğretmen ile sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Narın'daki Nevruz kutlamalarına katıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin kuzeyindeki Narın şehri merkezinde düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılarak bir konuşma yaptı.

Caparov, yenilenmenin, iyi umutların, çalışmanın, uyumun ve birliğin habercisi olan Nevruz'u halkla birlikte neşeyle kutladıklarını vurguladı.

Nevruz'un tüm vatandaşlar tarafından sevilen, gerçek bir ulusal bayram haline gelmesinden gurur duyduğunu belirten Caparov, bayramın gelişmenin, yenilenmenin ve birliğin kutlaması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Çin sınırındaki Narın Bölgesi'ni gelişmiş bir ticaret ve lojistik merkezleri ağına, çevre dostu ürünlere ve gelişmiş dağ turizmine sahip bir bölgeye dönüştürme hedeflerini de paylaştı.

Burana'da sümölök festivali yapıldı

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Tokmok şehrindeki Burana Arkeolojik ve Mimari Kompleksi alanında Nevruz'un sembolü sümölök festivali yapıldı.

Festivalde, sümölök hazırlanırken, geleneksel çalgıların eşliğinde türküler söylendi, dualar edildi ve iyi dileklerde bulunuldu.

Yerel kıyafet giyen kadınlar, milli müzikler eşliğinde yaptıkları danslarla ve söylediği şarkılarla sümölök pişirme etkinliğine renk kattı.

Turistlerin de katıldığı festivalde, ulusal oyunlar, konser programları, sergiler ve geleneksel yemekler sergilendi.

Meclis Başkanı Mamataliyev, Oş şehrindeki Nevruz'a katıldı

Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Nevruz Bayramı vesilesiyle Oş şehrinde düzenlenen törene katıldı.

Sümölök kazanlarının kapaklarının açıldığı törene katılan Mamataliyev, Nevruz'un doğanın ölümsüzlüğünü ve yaşamın sonsuzluğunu simgelediğini ifade etti.

Bişkek'te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 22 Mart'ta kampüs alanında gerçekleştireceği etkinliklerle Nevruz kutlamalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 15:45:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Nevruz Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.