Kırgızistan'da Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu - Son Dakika
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Kırgızistan'da Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu

Kırgızistan\'da Özbekistan\'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu

Kırgızistan'ın Özbekistan sınırındaki bir köyde yapılan operasyonda, yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için kullanılan 130 metre uzunluğunda bir gizli tünel bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı ve olayla bağlantılı kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

21.03.2024 00:17  Güncelleme: 00:29
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- Kırgızistan'da bir evde Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu

BİŞKEK - Kırgızistan'ın Özbekistan sınırındaki bir köy sakininin evinde yasa dışı göç ve yük taşımacılığı için kullanılan 130 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Özbekistan sınırında yasa dışı göç ve yük taşımacılığını tespit etmeye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucu Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde bulunan Bek-Abad köyündeki bir evde iki ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Tünelin derinliği 15 metre, uzunluğu ise 130 metre. Tünelin Kırgızistan devlet sınırına kadar olan bölümü 50 metre, yüksekliği ise 1 metre 70 santimetre olarak tespit edildi. Yasa dışı göç ve yük taşımacılığı kanalını organize eden 38 yaşındaki E.A. isimli ev sahibi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Olayla bağlantısı olan ve söz konusu tüneli kullanarak sınırdan yasa dışı geçiş yapan şahıslar ve yasa dışı şekilde geçirilen malların tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Calal-Abad, ve Batken bölgeleri Özbekistan ile ortak sınırı paylaşırken, iki ülke köylerinin birbirine çok yakın olduğu sınır hatlarında zaman zaman gizli tüneller tespit ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Özbekistan'a uzanan 130 metrelik gizli tünel bulundu - Son Dakika
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