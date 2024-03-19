Kırgızistan'da Ramazan Ayı İftar Sofrası Kuruldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ramazan ayı dolayısıyla 9. Geleneksel İftar Sofrası kuruldu.
İlahiyatçı Kadir Malikov ve Umma dergisi editörü Meryam Satarova tarafından düzenlenen programa, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, din ve bilim insanlarıyla vatandaşlar katıldı. İftar programının onur konuğu Türkiye'den aşçı Burak Özdemir oldu.
Satarova, programda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da ramazan ayının gelmesiyle 9 yıldır iftar sofrasını açtıklarını ve ramazan sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine iftar vereceklerini ifade etti. Satarova, iftar programına davetlilerin yanı sıra 400'e yakın ihtiyaç sahibi ve engelli çocuğun katıldığını söyledi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alpaslan Akıncı da Türk dili konuşan halkların ortak yemek kültürüne sahip olduğunu vurguladı.
Programda davetlilere etli yemekler ikram edildi, sahnede dini maniler okundu, şarkılar seslendirildi.
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