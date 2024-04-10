Kırgızistan'da Ramazan Bayramı camilerde kılındı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Ramazan Bayramı camilerde kılındı

Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı, camilerde kılındı. Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için erken saatlerde toplandı. Başkent Bişkek'teki Mahmud Kaşgari Camisi'nde yoğun bir katılım oldu. İmam İlyaz Abdulayev, bayram namazını kıldırmadan önce tekbirin anlamı ve dini konulu bir vaaz verdi. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve diğer yetkililer de bayram namazını camilerde kıldı. Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyonu, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ndeki bayram namazını canlı yayınladı. Yetkililer, bu yıl bayram namazının sadece camilerde kılınmasına karar vermişti.

10.04.2024 09:15
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Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı camilerde kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Başkent Bişkek'teki Mahmud Kaşgari Camisi'nde gelenler, cami ve avlusunu doldurdu.

İmam İlyaz Abdulayev, dindeki tekbirin anlamı ve dini konulu vaaz verdikten sonra saat 07.40'ta bayram namazını kıldırdı.

Abdulayev, bayram namazının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah, oruçlarımızı kabul etsin. Dünya ve ahiretin iyiliğini versin. Bu ramazan ayı özellikle tüm Müslümanların ve Türk dünyasının birliğine sebep olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, bayram namazını Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde kıldı.

Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyonu, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ndeki bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, yayımladığı mesajda, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Allah, halkımızın, huzuru ve ülkemizin kalkınması için yaptığı dua ve dileklerini kabul eylesin." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da yetkililer, her yıl camilerde ve meydanlarda kılınan bayram namazının bu yıl sadece camilerde kılınmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Ramazan Bayramı camilerde kılındı - Son Dakika

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