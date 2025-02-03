Kırgızistan'da Sağlık Bakanı Değişikliği

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Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev görevinden alındı ve yerine Erkin Çeçeibayev getirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Beyşenaliyev'i Sağlık Bakanlığından alıp, geçici olarak yerine Erkin Çeçeibayev'i görevlendirdi.

Beyşenaliyev yerine atanan Çeçeibayev, 2018-2020 yıllarında Sağlık Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Kırgızistan Tıp Akademisini 1997 yılında bitiren Çeçeibayev görevlendirilmesi, bu hafta meclisin güvenoyuna sunulacak.