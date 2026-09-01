Kırgızistan\'da ŞİÖ Zirvesi etkinliğinde Peng Liyuan, Kırgız sanatçıları Çin\'e davet etti, kültürel etkileşim güçlenecek

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe iştirak etti.

Caparova, salı sabahı etkinliğin düzenlendiği Ala Arça Devlet Konukevi'ne gelen Peng'i samimi şekilde karşıladı. Kırgızistan'ın etnik kültürüne ilişkin sergiyi gezip grup fotoğrafı çektiren ülke liderlerinin eşleri daha sonra Enesai Kabulevi'nde sahnelenen performansı izledi.

Performansın muhteşem olduğunu belirten Peng, sanatçıların yeteneklerinden övgüyle bahsetti. Kırgız sanatçıları Çin'e davet eden Peng, sanatçıların Çin'de de performanslar sergileyerek Çinli izleyicilerin Kırgızistan'ın zengin etnik kültürünü daha yakından tanımasına ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlenmesine katkıda bulunmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.