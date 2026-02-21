Kırgızistan'da Uluslararası Ana Dil Günü Kutlandı - Son Dakika
Kırgızistan'da Uluslararası Ana Dil Günü Kutlandı

21.02.2026 15:57
Kırgızistan'da Uluslararası Ana Dil Günü etkinlikleri, dillerin korunması üzerine düzenlendi.

Kırgızistan'da, UNESCO tarafından her yıl 21 Şubat'ta kutlanan Uluslararası Ana Dil Günü kapsamında, çeşitli kültürel ve akademik etkinlikler gerçekleştirildi.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından güne özel hazırlanan video klipte, emniyet mensupları farklı dillerde kutlama mesajları yayınladı.

Türkiye Türkçesiyle seslenen bir emniyet mensubu, "Ana dil geçmişten gelen izimiz, geleceğe uzanan sözümüz, onu korumak ortak görevimiz, dilimiz en kıymetli özümüz." ifadesini kullandı.

Manas Üniversitesinde "vefa" konferansı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Uluslararası Ana Dil Günü vesilesiyle düzenlenen konferansta, Kırgız dilinin gelişimine ömrünü adayan Prof. Dr. Burul Sagınbayeva'nın 70. yaş gününü kutlandı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Sagınbayeva'nın Türk ve Kırgız dünyasına sunduğu katkıların büyük bir takdiri hak ettiğini vurguladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ise Sagınbayeva'nın üniversitenin kuruluşundan bu yana üniversiteye ve bilim dünyasına emek verdiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Sagınbayeva da bu anlamlı günün kendisine ithaf edilmesinden duyduğu onuru dile getirdi.

Konferans kapsamında farklı dillerde eğitim gören öğrenciler bilimsel bildiriler sundu.

"Ana dil ulusal bir hazinedir"

Kırgızistan Halklar Asamblesi tarafından düzenlenen "Ana Dil Ulusal Bir Hazinedir" başlıklı programda, ülkede yaşayan farklı etnik kökenli halklardan temsilciler bir araya geldi.

Asamble Başkanı Almambet Matubraimov, küreselleşme karşısında dillerin bilinçli bir şekilde korunması gerektiğini, aksi takdirde yüzyıllardır süregelen kültürel bilgeliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev'in de katıldığı programda Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Tatarlar, Kazaklar, Belaruslar, Karaçaylar ve Tacikler, kendi ana dillerinde şiir ve şarkılar okudu.

Kaynak: AA

