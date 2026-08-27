Kırgızistan\'da \'Ürkün\' Olayları Anma Sergisi

Kırgızistan'da, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'nın baskıcı politikalarına ve zorunlu asker alımı kararına karşı başlattığı büyük isyan ve ardından yaşanan trajedi "Ürkün" olaylarına ilişkin anma etkinlikleri kapsamında resim, arşiv ve enstalasyon sergisi düzenlendi.

Kırgız halkının özgürlük mücadelesinin en acı sayfalarından biri olan 1916 olaylarının 110. yılı vesilesiyle Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına diplomatlar, araştırmacılar, akademisyenler, gaziler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Sergi, uluslararası bir anlaşmayla Bişkek'te 2000 yılında kurulan Orta Asya Üniversitesinin (OAÜ) "Hafıza ve Anıtlar: Duvarların ve Sınırların Ötesindeki Müzeler" projesi kapsamında düzenlendi.

Sergide, döneme ait olayları anlatan tablolar, tanıkların yazılı anlatımları, kurbanların isimleri ile o dönemin ruhunu yansıtan bebek beşiği ve geleneksel mutfak eşyalarından oluşan özel enstalasyonlar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan uzmanlar, göç yolunda ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

"Saha araştırmaları ve aile hikayelerinden yola çıktık"

Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi Grafik Bölümü Başkanı Zamira Batırbekova, AA muhabirine, sergi hazırlık sürecinde kapsamlı saha araştırmaları yürüttüklerini belirtti.

Batırbekova, "Bu sergi için Çuy ve Issık Göl bölgelerinde çok detaylı araştırmalar yaptık. O dönemdeki olaylara tanıklık edenlerin torunları ve aile büyükleriyle görüşerek anlatılan hikayeleri dinledik. Bu sözlü tarih çalışmalarını inceleyerek elde ettiğimiz izleri ve tanıklıkları enstalasyonlara dönüştürdük. Ziyaretçilerin rahatça kavrayabilmesi için her eserin yanına kısa bilgilendirme notları ekledik. Ayrıca sergide, müzemizin koleksiyonunda yer alan ve o dönemi konu edinen ünlü sanatçıların tabloları ile el sanatları fonumuzdan nadide parçalara da yer verdik." dedi.

Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" olayları ile ilgili anma etkinlikleri yıl sonuna kadar devam edecek.

Sergi, hafta boyunca Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.