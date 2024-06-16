Kırgızistan'da Vatandaşlar Camilerde Kurban Bayramı Namazını Eda Etti - Son Dakika
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Kırgızistan'da Vatandaşlar Camilerde Kurban Bayramı Namazını Eda Etti

Kırgızistan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı. Başkent Bişkek'teki Cal ilçesinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'ne yoğun bir katılım oldu. Camiye sığmayan cemaat, çimenlere ve caminin etrafındaki alana seccadelerini serdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de bayram namazını kıldı. Kırgızistan'da okuyan ve çalışan yabancı uyrukluların da bayramı tebrik edildi.

16.06.2024 09:47
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Kırgızistan'da vatandaşlar, camilerde Kurban Bayramı namazını eda etti.

Başkent Bişkek'teki Cal ilçesinde vatandaşlar, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İlahiyat Fakültesi Abdülkerim Satuk Buğra Han Uygulama Camisi'ne akın etti.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Camiye sığmayan cemaat, yanlarında getirdikleri seccadeleri çimenlere ve caminin etrafındaki alana serdi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de camide cemaatle saf tuttu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Kerben şehrindeki merkez camisinde bayram namazını kıldı.

Caparov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda halkın bayramını tebrik etti.

Kırgızistan'da okuyan ve çalışan yabancı uyrukluların da bayramını tebrik eden Caparov, bu yıl 6 binden fazla vatandaşının hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gittiğini belirtti.

"Sofralarımız dolu dolu"

Ahıska Türkü Zekeriya Tahirov, bayram namazının ardından ilk misafirlerini evinde ağırladı.

Tahirov, "Bugün aileler evinde olanı sofrasına getiriyor. Sofralarımız dolu dolu. Mirsafirler ağırlanıyor. Allah, Kırgızistan'a ve Türkiye'ye huzur versin. İki halkın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Vatandaşlar Camilerde Kurban Bayramı Namazını Eda Etti - Son Dakika

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