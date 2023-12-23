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Kırgızistan ile Tacikistan Arasında Tartışmalı Sınırda Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Kırgızistan ile Tacikistan Arasında Tartışmalı Sınırda Anlaşma Sağlandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınırın 11,88 kilometrelik kısmında anlaşma sağlandı. Çalışma grupları, protokol imzalayarak anlaşmayı resmiyete döktü. Bu anlaşma ile birlikte sınır belirleme süreci devam ediyor.

Kırgızistan ile Tacikistan Arasında Tartışmalı Sınırda Anlaşma Sağlandı
23.12.2023 - 11:11,
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Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı 11,88 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 17-23 Aralık'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 11,88 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Taraflar, gelecek hafta Kırgızistan'da bir araya gelecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

Çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının yaklaşık 240 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: AA
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