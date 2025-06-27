Kırgızistan\'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev\'den Yozgat Valisi Özkan\'a ziyaret

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Yenifakılı ilçesinde yarın düzenlenecek 2. Kırgız Festivali'ne katılmak için kente gelen Kazakbaev, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Kazakbaev, bir süre Vali Özkan ile görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kazakbaev, ilk defa geldiği Yozgat'ın yiğitler şehri olduğunu söyledi.

Kazakbaev, 21. asırda Türk dünyasının rolünün bambaşka olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi 21. asır, kardeş Türkiye'mizin asrı olacak. İnşallah bütün Türk dünyasının asrı olacak. Türkiye ve Azerbaycan arasında 'bir millet, iki devlet' stratejisi vardı ama şu anda ortaya yeni dünya coğrafyasında bir uluslararası teşkilat çıktı. Bu Türk Devletleri Teşkilatı. Genel Sekreteri İstanbul'da ve geleceği parlak olan büyük dinamikler, yeni uluslararası teşkilat çıkıyor. Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında dile getiriyoruz. Bugünden itibaren 'bir millet, yedi devlet'. Belki de gelecekte 'bir millet, dokuz devlet' olacak inşallah."

Vali Özkan da ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Kazakbaev'e teşekkür ederek, "Soydaşımız, kardeşimiz Kırgızistan Büyükelçimizi Yozgat'ta, yiğitler şehrinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yarın da onların kendi kültürleri içerisinde Türk'ün, Türk milletinin kültürünü yansıtan güzel bir şenlik programları var." ifadelerini kullandı.