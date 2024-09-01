Kırgızistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları dron gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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Kırgızistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları dron gösterisiyle renklendi

Kırgızistan\'ın bağımsızlık günü kutlamaları dron gösterisiyle renklendi

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'in merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda dron gösterisi düzenlendi. Programda, Kırgız halkının bağımsızlığına kavuşmasının ardından yaşanan gelişmeler sahnelendi ve ışıklı dron gösterisi yapıldı.

01.09.2024 13:19
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Kırgızistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümü dolayısıyla başkent Bişkek'in merkezindeki Ala-Too Meydanı'nda dron gösterisi düzenlendi.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından 31 Ağustos Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bağımsızlık Bayramı etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararı doğrultusunda Sovyetler Birliği'nin Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılı da kutlandı.

Caparov'un konuşmasıyla başlayan programda, Kırgız halkının, 1924-2024 yıllarında yaşadığı olaylar ve bağımsızlığına kavuşmasının ardından yaşanan gelişmeler onlarca oyuncunun katılımıyla sahnelendi.

Ülkede ilk kez Ala-Too Meydanı'nda yapılan ışıklı dron gösterisi Bişkek semalarına yansıdı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Gösteride, Kırgız halkı boylarına ait simgeler, Manas Destanı'nın kahramanı Manas, "1994-2024" yazılı Kırgızistan bayrağı, Paris'teki olimpiyatlarda gümüş madalya alan milli sporcular Aysulu Tınıbekova ve Munarbek Seiitbek Uulu'nun görüntüsü, Kara-Kırgız Özerk Bölgesi yazısı, "33 yıllık Egemen Kırgızistan" mesajı gökyüzüne yansıtıldı.

Program, Kırgız, Kazak, Japon, Rus ve batı sanatçılarıyla devam eden 4,5 saatlik konser programıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları dron gösterisiyle renklendi - Son Dakika

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