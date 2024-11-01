Kırgızistan Kolluk Kuvvetleri 100 Yaşında

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Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerin kuruluşunun 100. yıl dönümünü geçit töreniyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda kolluk kuvvetlerin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi.

Hükümet üyeleri, kolluk kuvvetleri yetkilileri, askerler, gaziler ve davetlilerin katıldığı törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gönderdiği kutlama mesajı dev ekranlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, törendeki konuşmasında, Kırgız kolluk kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve "Geride bıraktığımız bir yüzyıl, polisin onurlu bir şekilde direndiği, zor ve tehlikeli görevlerle çetin sınavlarla doluydu." dedi.

Kolluk kuvvetlerinin kuruluşu döneminde polislerin, Rus- Japon Savaşı'ndan kalma tüfeklerle silahlandırıldığını anımsatan Caparov, "Kırgız polis teşkilatı, 1 Kasım 1924'te kuruldu. İlk polis okulu 5 Haziran 1925'te açıldı." diye konuştu.

Caparov, söz konusu tarihten bu yana hukukun üstünlüğünü tesis etme yolunda ilerleyen Kırgız polisinin suçlularla mücadele ettiğini söyledi.

Sovyetler Birliği'nde 1937'deki trajik baskı dalgasının polis yapısını da etkilediğini ifade eden Caparov, polis memurlarının haksız yere "halk düşmanı" olmakla suçlanarak kurşuna dizildiğini hatırlattı.

Caparov, kolluk kuvvetlerinin, ülkenin ilk bağımsızlık yıllarında sorunlarla karşılaştığına ve o dönemde yapılan darbelerde önemli roller üstlendiğine işaret etti.

Son yıllarda polislerin, malzeme, teknik ve ücret gibi konularda güçlendirildiğini dile getiren Caparov, özel gelişmiş dijital teknolojiler kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Modern siber güvenlik programları ve ekipmanlarının yanı sıra kişiyi yüzünden tanıyabilen ve anında tespit edebilen teknolojiler kullandıklarını kaydeden Caparov, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucunda suç oranlarının düştüğünü vurguladı.

100 yılda kullanılan polis araçları gösterildi

Ala-Too Meydanı'nda ülke genelinden katılan polislerin yaptığı geçitte, polislerin 100 boyunca kullandığı araçlar da gösterildi.

Törende, "kolluk kuvvetlerinin kuruluş yılları" ve "Kırgız polisinin dikkati" konulu tiyatro oyunu gösterildi.