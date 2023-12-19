Kırgızistan Maliye Bakanı: Bu yıl vergi ve gümrük gelirleri arttı

Kırgızistan Maliye Bakanı Almaz Baketayev, bu yıl vergi ve gümrük gelirlerin arttığını belirtti.

Baketayev, düzenlediği basın toplantıda, 2023 bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı, 2024 yılı bütçe beklentilerini anlattı.

Mecliste geçen hafta bu yılın bütçe yasasında yapılan değişikliklere değinen Baketayev, değişikliklerin, bütçede vergi ve gümrük gelir tahsilat miktarında artış nedeniyle yapıldığını anımsattı.

Bu yılki konsolide bütçe miktarının 503 milyar somdan (5 milyar 651 milyon 685 bin dolar) 570 milyar soma (6 milyar 404 milyon 494 bin dolar) çıkarıldığını ifade eden Baketayev, yıl sonu itibarıyla bütçe açığını da 21 milyar somdan (235 milyon 955 bin dolar) yaklaşık 9 milyar soma (101 milyon 132 bin 595 dolar) indireceklerini kaydetti.

Kırgızistan, enerji, inşaat ve su kaynaklarına yatırımlarını sürdürecek

Bütçe giderlerindeki kalemlere de değinen Baketayev, "Bu yıl enerji, inşaat ve su kaynaklarına 29 milyar som (325 milyon 842 bin 696 dolar) tutarında sermaye yatırımında bulunduk. Tarihte böyle bir şey asla olmamıştı. Gelecek yıl da aynı şekilde bu sektörlere yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Baketayev, 2024'te enerji sektörüne devam edecek yatırımları sayesinde iki yıl içinde sektörün bütçeye olan 146 milyarlık som (1 milyar 640 milyon 449 bin dolar) borcunun sıfırlanacağını öngördüklerine dikkati çekti.

Baketayev, 2024 bütçesinin artacak vergi gelirlerinin etkisiyle fazla vereceği bilgisini de paylaştı.