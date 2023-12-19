 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırgızistan Maliye Bakanı: Bu yıl vergi ve gümrük gelirleri arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Maliye Bakanı: Bu yıl vergi ve gümrük gelirleri arttı

Kırgızistan Maliye Bakanı Almaz Baketayev, bu yıl vergi ve gümrük gelirlerinin arttığını açıkladı. Baketayev, 2023 bütçe uygulama sonuçlarını ve 2024 bütçe beklentilerini basın toplantısında paylaştı. Bütçede yapılan değişikliklerin vergi ve gümrük gelir tahsilatındaki artış nedeniyle yapıldığını belirten Baketayev, bütçe açığını da düşüreceklerini ifade etti. Ayrıca, enerji, inşaat ve su kaynaklarına yapılan yatırımların devam edeceğini ve 2024'te enerji sektörüne yapılan yatırımlarla sektörün bütçeye olan borcunun sıfırlanacağını öngördüklerini söyledi.

Kırgızistan Maliye Bakanı: Bu yıl vergi ve gümrük gelirleri arttı
19.12.2023 - 12:25,
Abone Ol

Kırgızistan Maliye Bakanı Almaz Baketayev, bu yıl vergi ve gümrük gelirlerin arttığını belirtti.

Baketayev, düzenlediği basın toplantıda, 2023 bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı, 2024 yılı bütçe beklentilerini anlattı.

Mecliste geçen hafta bu yılın bütçe yasasında yapılan değişikliklere değinen Baketayev, değişikliklerin, bütçede vergi ve gümrük gelir tahsilat miktarında artış nedeniyle yapıldığını anımsattı.

Bu yılki konsolide bütçe miktarının 503 milyar somdan (5 milyar 651 milyon 685 bin dolar) 570 milyar soma (6 milyar 404 milyon 494 bin dolar) çıkarıldığını ifade eden Baketayev, yıl sonu itibarıyla bütçe açığını da 21 milyar somdan (235 milyon 955 bin dolar) yaklaşık 9 milyar soma (101 milyon 132 bin 595 dolar) indireceklerini kaydetti.

Kırgızistan, enerji, inşaat ve su kaynaklarına yatırımlarını sürdürecek

Bütçe giderlerindeki kalemlere de değinen Baketayev, "Bu yıl enerji, inşaat ve su kaynaklarına 29 milyar som (325 milyon 842 bin 696 dolar) tutarında sermaye yatırımında bulunduk. Tarihte böyle bir şey asla olmamıştı. Gelecek yıl da aynı şekilde bu sektörlere yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Baketayev, 2024'te enerji sektörüne devam edecek yatırımları sayesinde iki yıl içinde sektörün bütçeye olan 146 milyarlık som (1 milyar 640 milyon 449 bin dolar) borcunun sıfırlanacağını öngördüklerine dikkati çekti.

Baketayev, 2024 bütçesinin artacak vergi gelirlerinin etkisiyle fazla vereceği bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırgızistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Maliye Bakanı: Bu yıl vergi ve gümrük gelirleri arttı - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:56:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Maliye Bakanı: Bu yıl vergi ve gümrük gelirleri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement