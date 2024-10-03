Kırgızistan TDT İşbirliği Günü’nü Kutladı

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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı, kuruluşundan bu yana çok yol katetmiş ve tam teşekküllü uluslararası kuruluşa dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Kırgızistan, Türk ülkeleriyle işbirliğine büyük önem veriyor, barış ve ilerleme adına tüm ülkelerle karşılıklı yarara dayalı, verimli etkileşime açıktır." ifadesi kullanıldı.

Kırgızistan'ın bu yıl TDT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı hatırlatılan açıklamada, 6 Kasım 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilecek TDT Zirvesi'nde ülkeler arasında entegrasyonun daha da geliştirilmesine katkı sağlanacağı vurgulandı.