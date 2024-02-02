Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi\'nde 56 bin 600 kişi Kırgızca ve Türkçe öğrendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) kurulduğundan bu yana 56 bin 600 kişinin Kırgızca ve Türkçe öğrendiğini bildirdi.
Rektör Prof. Dr. Ceylan, Bişkek'teki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 1995 yılında Kırgızistan ile Türkiye tarafından Bişkek'te ortaklaşa kurulan Manas Üniversitesi'nin Kırgız dilinin yaygınlaşmasına yaptığı katkıları anlattı.
Ceylan, Türk dünyası gençlerinin geleceğe daha emin adımlarla bakabilmesini sağlamayı amaçlayan Manas Üniversitesinin, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında 801. ve en iyi modern dil eğitimi veren 300. kurum olduğunu anımsattı.
Üniversitenin eğitim dilinin Kırgızca ve Türkçe olduğunu anımsatan Ceylan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde kurulduğundan bu yana 56 bin 600 kişinin Kırgızca ve Türkçe öğrendiğini belirtti.
Kırgız diline katkı sağlayan kapsamlı çalışmalar
Ceylan, üniversitenin kurulumundan itibaren Kırgız dilinin gelişmesi için kendisine has dil eğitim metodu geliştirdiğini ifade ederek, 29 yıllık dil eğitim birikimini en şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.
Rektör, 75 bin kelimelik basılı ve dijital "Kırgız-Türkçe sözlük, "Kırgız dilinin öğretilmesinde yeni yöntemler" kılavuzu, "Kırgız dilini öğretmede yeni yöntemler" el kitabı, Kırgızca-Türkçe, Türkçe-Kırgızca cep sözlükleri ve terminoloji sözlüklerin yayımlandığı bilgisini paylaştı.
Ders kitapları konusunda alandaki yenilikçi yöntemleri temel aldıklarını vurgulayan Ceylan, A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde Kırgızcanın yabancı dil olarak öğretilmesine yönelik "Altın Köprü" öğretim paketleri hazırladıklarını aktardı.
Manas Üniversitesinin son teknolojiyi yakından takip ederek benimsediğini dile getiren Ceylan, Kırgız diline katkı olarak animasyonlu çizgi filmler hazırlama projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Manas Üniversitesi, Ulu Pamir'deki Kırgızları da unutmadı
Ceylan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Büyük Pamir'de yaşayan Kırgız Türklerine ve Kırgızca öğrenmek isteyenlere KTMÜ Sürekli Eğitim Merkezi binasında online Kırgızca dil kursları verildiğini söyledi.
Ulu Pamir köyündeki Kırgızların ana dillerine olan ilgisinin yoğun olduğuna işaret eden Ceylan, çevrimiçi dil kursunu başarıyla tamamlayan 75 Ulu Pamirli'ye sertifika verdiklerini anlattı.
Rektör Ceylan, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile birlikte, Türkiye'nin Van bölgesindeki Ulu Pamir köyünde yaşayan Kırgızlara da dil, tarih ve kültür eğitimi vermek için uzman heyet göndereceklerini bilgisini paylaştı.
Ceylan, bu yıl Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı ile birlikte Ulu Pamir'i ziyaret etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
Kırgız dilinin yaygınlaşmasına çaba harcanıyor
Kırgızistan'da, anayasada devlet dili Kırgızca, resmi dili Rusça olduğu ülkede Kırgız dilinin yaygınlaşması için 17 Temmuz 2023'te dil kanunda yeni düzenlemeler kabul edilmişti.
Kırgızcanın her alana yaygınlaşmasını zorunluğu olduğunu öngören düzenlemeler, devlet organları, kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, kültür, sağlık, bilim ve medya sektörünün Kırgızcayı kullanmasını ve devlet memurların Kırgızca bilmesini zorunlu kılıyor.
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