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Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları İşbirliği Programını İmzaladı - Son Dakika
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Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları İşbirliği Programını İmzaladı

Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları İşbirliği Programını İmzaladı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya gelerek işbirliği programını imzaladı. Taraflar, sınır, ekonomi, ticaret ve kültürel alanlardaki işbirliğini ele aldı ve uluslararası ve bölgesel meseleleri de değerlendirdi.

04.02.2024 18:51
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Duşanbe'de mevkidaşı Muhriddin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Açıklamada, tarafların başta sınır olmak üzere ekonomi, ticaret ve kültürel alandaki işbirliğini ele aldıkları aktarıldı.

Taraflar, uluslararası ve bölgesel meselelere de değindi.

Görüşmelerin ardından Kulubayev ve Muhriddin, Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği programını imzaladı.

Kaynak: AA

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