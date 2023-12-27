 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırık bilekle şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırık bilekle şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katılan Salihlili sporcu Cemiray Gül, 75 kilogram elit erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı. Sağ bileği sakat olmasına rağmen kendi kilosunda şampiyon olan Gül, tüm rakiplerini yenerek mutlu sona ulaştı. Sporcu, sakatlığına rağmen pes etmeden çalışmaya devam ettiğini ve bundan sonra da şampiyonluklara devam edeceğini söyledi.

27.12.2023 - 17:42,
Abone Ol

Kırık bilekle şampiyon oldu

Emre SAÇLI SALİHLİ, (DHA)

ANTALYA'da düzenlenen Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katılan Salihlili sporcu Cemiray Gül, 75 kilogram elit erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı. Muaythai Avrupa Kupası, 28 ülkeden 683 sporcu katılımıyla Antalya'da yapıldı. Organizasyonda elit erkekler kategorisinde mücadele eden Salihlili sporcu Cemiray Gül, sağ bileği sakat olmasına rağmen kendi kilosunda şampiyon olup, altın madalya ile mutlu sona ulaştı.

Türkiye Muaythai Federasyonu IFMA Uluslararası Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan Muaythai Avrupa Kupası'na kırık bilekle katıldığını anlatan Cemiray Gül, tüm rakiplerini yenerek mutlu sona ulaştığını söyledi. Yıllar önce bileğin sağ tarafını kırdığını vurgulayan Gül Kırılan yere stent takıldı. Bunu antrenörlerime maça çıkabilmek adına söylemedim. Devamında stentten sonra yine bir çatlak daha oluştu. Bu çatlakla maça çıktım dedi.

Antrenman yaparken sakatlandığını anlatan sporcu, 2 hafta önce sparing yaparken yaptığım yanlış bir vuruş sonucu sağ bileğimde kırık ve çatlak ortaya çıktı. Pes etmeden çalışmaya devam ettim. Bileğimin kırık olmasından dolayı doktorum maçlara kesinlikle çıkamayacağımı söyledi. Katılmakta ısrarlıydım, inandım ve çalışmaya devam ettim. Fazla zorlamadan çıktığım Avrupa Kupası'nda elit erkeklerde şampiyon oldum ve zafer bizim oldu. Bundan sonrada şampiyonluklara devam edeceğim diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kırık bilekle şampiyon oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırık bilekle şampiyon oldu - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kırık bilekle şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement