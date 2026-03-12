Kırıkhan'da 45 Yıl Hapis Ceza Alan Kadın Yakalandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamındaki GBT sorgusunda 'dokunulmazlığını ihlal etme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E., yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
