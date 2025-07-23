Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki çöp konteynerinin 2 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, Kırıkhan- Antakya kara yolunun stadyum mevkisindeki çöp konteynerinin çalınması üzerine araştırma yapıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye ekipleri, 2 şüphelinin çaldıkları konteyneri plakası tespit edilemeyen minibüsle götürdüklerini belirledi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Çöp Konteyneri Hırsızlığı - Son Dakika
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